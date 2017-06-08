Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок189 просмотров
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Есть макет дизайна,  нужно перерисовать в стиле действующего сайта https://yadi.sk/i/4PBzQfJz3Jtpr7

Нужно отрисовать раздел сайта подбор туров

3 страницы :

1 шаг. выбор тура https://yadi.sk/i/TxbVyEAh3JtrHZ

2 шаг. карточка тура https://yadi.sk/i/U19muYpb3JtrME

3 шаг. заказ и оплата тура https://yadi.sk/i/UHlH4rL23JtrPL

также на первом шаге нужно отрисовать форму выбора тура https://yadi.sk/d/apa43n6G3JtrXh

шапку и футер не меняем

новый макет дизайна есть в psd

дизайн действующего сайта в sketch

+ нужно будет отрисовать мобильную версию по смартфон

Дизайн сайта
7 лет назад
sim812
Ламов 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexsandr999
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$50
2 дня
Очень нравится работать с Александром все быстро, качественно !
Не первый раз работаю с Денисом! Все как всегда отлично: • чёткая задача, • нет проблем с оплатой и просто хороший человек!