Шапка + аватар для группы ВК

Немного меняем дизайн сайта. Прежде, чем переверстать его, нам нужно изменить макет. Изменения не кардинальные, но и немалые. Вот сайт: http://fightfamily.com.ua/ Во вложении эскиз, на котором понятно, как именно мы хотим поменять расположение блоков на главной странице. ...