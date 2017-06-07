Редизайн сайта книг

$300
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки153 просмотра
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Требуется редизайн электронной библиотеки:

-Главная

-Страница оглавления

-Страница книги

Дизайн сайтаРедизайн сайта
7 лет назад
360focus
Айжан 
42 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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