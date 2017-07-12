Разработка дизайна ИМ для движка okay-cms

Ищу дизайнера, который сможет нарисовать дизайн платформы по благотворительности, позволяющей организациям жертвовать товары и деньги нуждающимся. Это если вкратце. Есть более-менее прописанное ТЗ. Нужен человек, который сможет погрузиться в проект, понять что нужно, какие страницы, как это ...