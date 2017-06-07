Дизайн одной из страниц сайта

Требуется редизайн электронной библиотеки: -Главная -Страница оглавления -Страница книги
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать дизайн новой страницы для сайта http://zako-auto.ru/ Дизайн в "широкоформатном" стиле, подобно http://zakon-auto.ru/info/shtrafy-gibdd-yznat-zadolzhennost.php
Дизайн должен быть полностью в "дизайне" сайта, придерживаться как общих цветовых и смысловых элементов имеющегося дизайна, так и концепции дизайна в целом.
1. Вверху страницы сделать баннер на страницу http://zakon-auto.ru/pddonline/
Баннер необходимо выполнить в общем дизайне сайта. Тематика баннера "Экзамен ПДД-онлайн".
Размер широкоформатный, большой - 1195 х 300 px.
Совсем как баннер не должен выглядеть, нужно чтобы баннер выглядел как часть страницы, элемент сайта. Чтобы интуитивно было понятно что баннер ведет на страницу сайта а не на сторонний ресурс.
2. Сделать большие ссылки на страницы http://zakon-auto.ru/pdd.php и http://zakon-auto.ru/znaki.php
Наверное какие-нибудь большие блоки вида http://clip2net.com/s/3KJBDNK, но не тупо взятые у конкурента из скриншота, а выполненные в общем дизайне сайта
3. Сделать на старнице элемент такого вида: http://clip2net.com/s/3L6I1Pd. Но опять же, не тупо копипаст (это я и сам смогу сделать), а своего рода "рерайт" дизайн, который впишется в дизайн Zakon-Auto как родной ))
4. Инфографика по этапам получения водительских прав. Подобноhttp://clip2net.com/s/3L4oLkl (снова таки "рерайт дизайна в дизайне сайта, как-то уникализировать блок)
Важно: Мы реализуем несколько интернет-проектов, и всегда имеем необходимость в услугах подобного рода. Так что при условии качественного выполнения данного задания Вы будете получать от нас периодически задачи подобного характера
Обязательные требования: Фрилансеры с пустыми отзывами/портфолио не рассматриваются.
Также прошу сразу в заявке указывать скайп или телеграмм для удобной и быстрой связи
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