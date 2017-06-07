Дизайн одной из страниц сайта

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок236 просмотров
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Необходимо создать дизайн новой страницы для сайта http://zako-auto.ru/ Дизайн в "широкоформатном" стиле, подобно http://zakon-auto.ru/info/shtrafy-gibdd-yznat-zadolzhennost.php

Дизайн должен быть полностью в "дизайне" сайта, придерживаться как общих цветовых и смысловых элементов имеющегося дизайна, так и концепции дизайна в целом.

1. Вверху страницы сделать баннер на страницу http://zakon-auto.ru/pddonline/

Баннер необходимо выполнить в общем дизайне сайта. Тематика баннера "Экзамен ПДД-онлайн".

Размер широкоформатный, большой - 1195 х 300 px.

Совсем как баннер не должен выглядеть, нужно чтобы баннер выглядел как часть страницы, элемент сайта. Чтобы интуитивно было понятно что баннер ведет на страницу сайта а не на сторонний ресурс.

2. Сделать большие ссылки на страницы http://zakon-auto.ru/pdd.php и http://zakon-auto.ru/znaki.php

Наверное какие-нибудь большие блоки вида http://clip2net.com/s/3KJBDNK, но не тупо взятые у конкурента из скриншота, а выполненные в общем дизайне сайта

3. Сделать на старнице элемент такого вида: http://clip2net.com/s/3L6I1Pd. Но опять же, не тупо копипаст (это я и сам смогу сделать), а своего рода "рерайт" дизайн, который впишется в дизайн Zakon-Auto как родной ))

4. Инфографика по этапам получения водительских прав. Подобноhttp://clip2net.com/s/3L4oLkl (снова таки "рерайт дизайна в дизайне сайта, как-то уникализировать блок)

Важно: Мы реализуем несколько интернет-проектов, и всегда имеем необходимость в услугах подобного рода. Так что при условии качественного выполнения данного задания Вы будете получать от нас периодически задачи подобного характера

Обязательные требования: Фрилансеры с пустыми отзывами/портфолио не рассматриваются.

Также прошу сразу в заявке указывать скайп или телеграмм для удобной и быстрой связи

7 лет назад
Rimen
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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