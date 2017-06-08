Создать лендинг сайт

Дизайн сайтовЗавершен13 заявок290 просмотров
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Нужно создать лендинг-page для компании по доставке воды. Фото предоставлю, тексты 50%50 (ккие -то предоставлю, а какие-то нужно будет искать в интернете). Есть макет сайта. Исполнителя без портфолио не рассматриваю. Пишите цену и сроки исполнения.

7 лет назад
luka1974
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
shmidtka
Евгения 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$100
7 дней
Очень хороший и грамотный исполнитель. Всё сделала вовремя. быстро делала правки проекта. Рекомендую для сотрудничества. Буду обращаться сама еще ни раз по рекламным баннерам и буклетам.
очень приятно работать
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