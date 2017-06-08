Создать лендинг сайт

Нужно создать лендинг-page для компании по доставке воды. Фото предоставлю, тексты 50%50 (ккие -то предоставлю, а какие-то нужно будет искать в интернете). Есть макет сайта. Исполнителя без портфолио не рассматриваю. Пишите цену и сроки исполнения.