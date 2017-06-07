Разработка дизайна сайта

Требуется редизайн электронной библиотеки: -Главная -Страница оглавления -Страница книги
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать и нарисовать дизайн лендингаТематика - лендинг по поиску новых клиентов для частного отеля семейного типа в Крыму (Алушта)Сроки выполнения работы - 09.06.2017, 12:00 по МСКСтоимость работы - 2600 р. Приоретет по выполнению работы будет отдаваться специалистам, которые работали в данной тематике и имеют реализованные проекты.Просьба при отписке на задание прикреплять примеры выполненных работ по данной тематике. Все детали по проекту обсудим с реальными кандидатами.
- Похожие заказы
- $300Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужен дизайн лендинга на тему "фундамент" Подробности обсудим с кандидатами Прикрепляйте свои работы при отписке на проектДизайн сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть макет дизайна, нужно перерисовать в стиле действующего сайта https://yadi.sk/i/4PBzQfJz3Jtpr7 Нужно отрисовать раздел сайта подбор туров 3 страницы : 1 шаг. выбор тура https://yadi.sk/i/TxbVyEAh3JtrHZ 2 шаг. карточка тура https://yadi.sk/i/U19muYpb3JtrME 3 шаг. заказ и оплата тура https://yadi.sk/i/UHlH4rL23JtrPL также на первом шаге нужно отрисовать форму выбора тура https://yadi.sk/d/apa43n6G3JtrXh шапку ...Завершен7 лет назад
- $90
Есть прототипы 6 писем с заданной структурой Нужно наложить стилистику, сделать баннеры, возможно предложить изменения в структуреЗавершен6 лет назад
Нужно нарисовать дизайн лендинга.Тема: Лидогенерация (привлечении клиентов из интернета)Срок: 1-2 дняСтоимость: 2500 руб.Приоритет будет отдаваться тем, кто работал с данной тематикой.Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.Подробности обсуждаем с кандидатами.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно нарисовать дизайн лендинга.Тема: Кухонный гарнитур (Кухни).Срок: 1-2 дняСтоимость: 2500 руб.Приоритет будет отдаваться тем, кто работал с данной тематикой.Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.Подробности обсуждаем с кандидатами.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $821
По тз из договора во вложении.Завершен6 лет назад
Здравсвуйте. Необходимо отрисовать дизайн для: -Главной страницы -Страницы каталога -Страницы товара +дизайн мобильных версий(с минимальной поддержкой 320px по ширине) этих страниц. Спасибо.Завершен6 лет назад
- $530
Необходимо разработать веб-дизайн, на основе имеющегося прототипа. Прототип приблизительный, но наполнен необходимым контентом: текст, модели продукции, фото (полный перечень фото предоставим в процессе). Остальное - от вас. Готовый дизайн сверстать и поставить на cms (предпочтительно ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо нарисовать письма для почтовой рассылки. Прикрепляю : - макеты - текстовое объяснение - лого, которое надо будет использовать в письмах (использовать папку "Logo1"). Буду рад обсудить все детали и дать уточнения.Завершен6 лет назад