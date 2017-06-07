Разработка дизайна сайта

Необходимо разработать и нарисовать дизайн лендингаТематика - лендинг по поиску новых клиентов для частного отеля семейного типа в Крыму (Алушта)Сроки выполнения работы - 09.06.2017, 12:00 по МСКСтоимость работы - 2600 р. Приоретет по выполнению работы будет отдаваться специалистам, которые работали в данной тематике и имеют реализованные проекты.Просьба при отписке на задание прикреплять примеры выполненных работ по данной тематике. Все детали по проекту обсудим с реальными кандидатами.