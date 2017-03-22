Rimen

Виталий Охрименко Rimen

 
34 годаУкраина/Доброполье
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Додизайн сайта

    Необходимо выполнить додизайн сайта [url=https://delen.ru/]delen.ru[/url] Цели работы:  [list=1][*]Додизайн небольшими средствами, поверхностно т.к. это временный вариант. Хотим сделать чуть лучше, пережить с этим несколько месяцев, собрать ещ требования, больше трафика + больше доходности. Потом полный редизайн.  [*]В целом улучшить сайт ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Пресс-релиз на тему получения интернет-магазином Торговой Марки

    Необходимо написать пресс-релиз на тему магнитов. Пресс-релиз готовим для сайта https://mirmagnitov.ru/, тематика "получение ТМ (торговой марки)" Больше информации вышлю после утверждения исполнителя. Но важно понимать что ищу человека с опытом и пониманием что нужно делать (а ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать пресс-релиз

    Необходимо написать пресс-релиз на тему магнитов. Пресс-релиз готовим для сайта [url=https://mirmagnitov.ru/]https://mirmagnitov.ru/[/url] Подробное ТЗ вышлю после утверждения исполнителя. Ищем исполнителя с опытом написания пресс-релизов, в идеале журналист. При этом потребуется “зашить” в пресс-релиз органично ссылку на листинг ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Расширить семантику помаркерно на максимум. Бизнес-тематика

    Есть несколько маркеров по которым будем писать статьи.  Задача по каждому маркеру расширить кол-во ключевых запросов на максимум. Собрать реально всё (в помощь Букварикс, КейСо, Вордстат и поисковые подсказки), собрать актуальную частотность по "" (кавычкам) вордстат, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн одной из страниц сайта

    Необходимо создать дизайн новой страницы для сайта [url=http://zako-auto.ru/]http://zako-auto.ru/[/url] Дизайн в "широкоформатном" стиле, подобно [url=http://zakon-auto.ru/info/shtrafy-gibdd-yznat-zadolzhennost.php]http://zakon-auto.ru/info/shtrafy-gibdd-yznat-zadolzhennost.php[/url] Дизайн должен быть полностью в "дизайне" сайта, придерживаться как общих цветовых и смысловых элементов имеющегося дизайна, так и концепции дизайна в целом. 1. Вверху страницы сделать ...

    Дизайн сайтаИнфографика
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенос контента с HTML на Wordpress

    $25

    [b]Инструкция[/b]: 1. Заходим в админку [url=https://dev.delen.ru/wp-admin/]dev.delen.ru/wp-admin/[/url] (логин и пароль дам после согласования исполнителя)  2. Переходим во вкладку статьи таблицы [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lj0VCQ8mtJirLqJIogFjvgasOCLErIx9TZaDPb6WO2w/edit?usp=sharing]docs.google.com/spreadshe...[/url]  3. Создаем новую статью [url=http://c2n.me/3Kii2Nr.png]c2n.me/3Kii2Nr.png[/url] --&gt; [url=http://c2n.me/3Kiiosr.jpg]c2n.me/3Kiiosr.jpg[/url] и заполняем данные из таблицы :  Заголовок берем из столбца B (h1) или копируем переходя по ссылке из [url=http://c2n.me/3Kikhox.jpg]c2n.me/3Kikhox.jpg[/url].  [b]Важно[/b]: в ...

    WordPressHTML
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка дизайна сайта на ВП

    Здравствуйте!  Предлагаю Вашему вниманию небольшой проект по доработке дизайна сайта на ВП  Дизайн в целом готов, но нужно небольшая доработка.  [b]Тезисно задача выглядит так:[/b] [list=1][*]Ждем интересных правок со стороны дизайна маркированных и/или цифровых списков, цитат и форматирования контента в ...

    Дизайн сайтаFavicon
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать бот для телеграмма

    Необходимо создать бот для Телеграмма по проверке штрафов. Аналог - bot.shtrafy-gibdd.ru Посмотрите внимательно бота, и предложите свои цены и сроки Мы реализуем несколько интернет-проектов, и всегда имеем необходимость в услугах подобного рода. Так что при условии качественного выполнения ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скопировать одностраничный сервис

    [table]Стоимость:ДоговорнаяСрок выполнения:5 днейВарианты оплаты:Без предоплатыСпособ оплаты:[list][*]Электронные деньги[/list]Специализация:IT и Программирование Удаленная работаДата публикации:2017-03-22 12:00:47Обновлено:2017-03-22 12:04:53Описание проекта:Необходимо создать одностраничный сервис, аналог [url=https://kaskometr.ru/dkponline.html]https://kaskometr.ru/dkponline.html[/url] с рядом условий: 1. адаптивная верстка сервиса; 2. после ввода данных пользователь получает возможность отредактировать данные, распечатать док или отправить ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка функционала платного шаблона Wordpress

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Предлагаю Вашему вниманию интересное задание по редакции премиум-шаблона wordpress. Все редакции необходимо будет выполнить в коде дочерней темы, без редакции каких-либо файлов движка wordpress или родительского шаблона. Если необходимо установить какой-то плагин, ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправить ошибку кода блога на wordpress

    $4

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры!  На блоге [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Ffitkiss.club]fitkiss.club[/url], который на движке Wordpress есть следующая проблема: В конце постов  добавил подписку созданную сервисом Smartresponder. Поcле добавления этой подписки, в коде сайта появляется ошибка (скриншот прилагаю) и перестает работать скрипт prettyPhoto  Необходимо исправить ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
spirinairina
Ирина 
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Расширить семантику помаркерно на максимум. Бизнес-тематика
Отличный заказчик. Все просто супер.
Сработались! С разовой задачи к постоянному сотрудничеству!!!
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