Необходимо выполнить додизайн сайта [url=https://delen.ru/]delen.ru[/url] Цели работы: [list=1][*]Додизайн небольшими средствами, поверхностно т.к. это временный вариант. Хотим сделать чуть лучше, пережить с этим несколько месяцев, собрать ещ требования, больше трафика + больше доходности. Потом полный редизайн. [*]В целом улучшить сайт ...
- Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать пресс-релиз на тему магнитов. Пресс-релиз готовим для сайта https://mirmagnitov.ru/, тематика "получение ТМ (торговой марки)" Больше информации вышлю после утверждения исполнителя. Но важно понимать что ищу человека с опытом и пониманием что нужно делать (а ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать пресс-релиз на тему магнитов. Пресс-релиз готовим для сайта [url=https://mirmagnitov.ru/]https://mirmagnitov.ru/[/url] Подробное ТЗ вышлю после утверждения исполнителя. Ищем исполнителя с опытом написания пресс-релизов, в идеале журналист. При этом потребуется “зашить” в пресс-релиз органично ссылку на листинг ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть несколько маркеров по которым будем писать статьи. Задача по каждому маркеру расширить кол-во ключевых запросов на максимум. Собрать реально всё (в помощь Букварикс, КейСо, Вордстат и поисковые подсказки), собрать актуальную частотность по "" (кавычкам) вордстат, ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо создать дизайн новой страницы для сайта [url=http://zako-auto.ru/]http://zako-auto.ru/[/url] Дизайн в "широкоформатном" стиле, подобно [url=http://zakon-auto.ru/info/shtrafy-gibdd-yznat-zadolzhennost.php]http://zakon-auto.ru/info/shtrafy-gibdd-yznat-zadolzhennost.php[/url] Дизайн должен быть полностью в "дизайне" сайта, придерживаться как общих цветовых и смысловых элементов имеющегося дизайна, так и концепции дизайна в целом. 1. Вверху страницы сделать ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
[b]Инструкция[/b]: 1. Заходим в админку [url=https://dev.delen.ru/wp-admin/]dev.delen.ru/wp-admin/[/url] (логин и пароль дам после согласования исполнителя) 2. Переходим во вкладку статьи таблицы [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lj0VCQ8mtJirLqJIogFjvgasOCLErIx9TZaDPb6WO2w/edit?usp=sharing]docs.google.com/spreadshe...[/url] 3. Создаем новую статью [url=http://c2n.me/3Kii2Nr.png]c2n.me/3Kii2Nr.png[/url] --> [url=http://c2n.me/3Kiiosr.jpg]c2n.me/3Kiiosr.jpg[/url] и заполняем данные из таблицы : Заголовок берем из столбца B (h1) или копируем переходя по ссылке из [url=http://c2n.me/3Kikhox.jpg]c2n.me/3Kikhox.jpg[/url]. [b]Важно[/b]: в ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Предлагаю Вашему вниманию небольшой проект по доработке дизайна сайта на ВП Дизайн в целом готов, но нужно небольшая доработка. [b]Тезисно задача выглядит так:[/b] [list=1][*]Ждем интересных правок со стороны дизайна маркированных и/или цифровых списков, цитат и форматирования контента в ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать бот для Телеграмма по проверке штрафов. Аналог - bot.shtrafy-gibdd.ru Посмотрите внимательно бота, и предложите свои цены и сроки Мы реализуем несколько интернет-проектов, и всегда имеем необходимость в услугах подобного рода. Так что при условии качественного выполнения ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
[table]Стоимость:ДоговорнаяСрок выполнения:5 днейВарианты оплаты:Без предоплатыСпособ оплаты:[list][*]Электронные деньги[/list]Специализация:IT и Программирование Удаленная работаДата публикации:2017-03-22 12:00:47Обновлено:2017-03-22 12:04:53Описание проекта:Необходимо создать одностраничный сервис, аналог [url=https://kaskometr.ru/dkponline.html]https://kaskometr.ru/dkponline.html[/url] с рядом условий: 1. адаптивная верстка сервиса; 2. после ввода данных пользователь получает возможность отредактировать данные, распечатать док или отправить ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Предлагаю Вашему вниманию интересное задание по редакции премиум-шаблона wordpress. Все редакции необходимо будет выполнить в коде дочерней темы, без редакции каких-либо файлов движка wordpress или родительского шаблона. Если необходимо установить какой-то плагин, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $4
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! На блоге [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Ffitkiss.club]fitkiss.club[/url], который на движке Wordpress есть следующая проблема: В конце постов добавил подписку созданную сервисом Smartresponder. Поcле добавления этой подписки, в коде сайта появляется ошибка (скриншот прилагаю) и перестает работать скрипт prettyPhoto Необходимо исправить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад