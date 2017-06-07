Дизайн сайта, верстка и установка на CMS

1. Нужно разработать новый дизайн сайта (адаптивный под мобильные).

Также желательно, чтобы исполнитель разбирался в юзабилити сайтов.

2. Следующий этап сверстать PSD макет.

Желательно, чтобы была компания по договору и оплата по безналу.

Заявки от фрилансеров, также принимаются.

Более подробная информация по скайпу. У исполнителя обязательно должна быть возможность голосового общения.