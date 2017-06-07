Дизайн сайта, верстка и установка на CMS

Требуется редизайн электронной библиотеки: -Главная -Страница оглавления -Страница книги
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно разработать новый дизайн сайта (адаптивный под мобильные).
Также желательно, чтобы исполнитель разбирался в юзабилити сайтов.
2. Следующий этап сверстать PSD макет.
Желательно, чтобы была компания по договору и оплата по безналу.
Заявки от фрилансеров, также принимаются.
Более подробная информация по скайпу. У исполнителя обязательно должна быть возможность голосового общения.
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