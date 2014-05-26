Добрый день.Нужно перенести всю программную часть сайта и страницы - www.rvtv.ru (MODX) на новый шаблон http://preview.themeforest.net/item/konstructo-construction-and-architecture-wordpress-theme/full_screen_preview/25086835 Исполнитель должен быть обязательно специалистом по MODX. Стоимость работ готов обсудить при личном общении.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно перенести всю программную часть сайта и страницы - www.rvtv.ru (MODX) на новый шаблон http://preview.themeforest.net/item/konstructo-construction-and-architecture-wordpress-theme/full_screen_preview/25086835 Если Вам интересна эта работа, то пришлите мне стоимость ваших услуг.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
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Требуется внутренняя оптимизация сайта www.rvtv.ruПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать дизайн корпоративного сайта для архитектурного бюро. Более подробную информацию готов предоставить по скайпу. Исполнитель должен быть частным фрилансером и желательно иметь возможность голосового общения по скайпу. Ориентировочные прототипы макета: ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист по оценки юзабилити действующего сайта для повышения конверсии сайта с последующим внесением изменений на сайт. Желательно, чтобы у исполнителя была возможность голосового общения в скайпе. Требования к аудиту: ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно разработать дизайн сайта по кладке каминов и печей. Более подробную информацию готов предоставить по скайпу. Исполнитель должен быть частным фрилансером и желательно иметь возможность голосового общения по скайпу.Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо выполнить из PSD макета верстку главной страницы сайта и 1 внутренней Блочная кроссбраузерная верстка на div' ах. Желательно, чтобы у исполнителя была возможность голосового общения через скайп. Пример макета: ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно разработать дизайн корпоративного сайта для архитектурного бюро. Более подробную информацию готов предоставить по скайпу. Исполнитель должен быть частным фрилансером и желательно иметь возможность голосового общения по скайпу.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно перенести сайт без базы данных на хостинг. Но есть некоторые нюансы в работе CMS, связанные с PHP. Поэтому нужен исполнитель со знанием программирования PHP и готовностью работать с чужим кодом, есть баги в самой ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть готовый шаблон сайта в HTML. Нужен специалист для натяжки и настройки сайта на CMS. Предпочтения, чтобы CMS работала на файлах без MySQL. Можно предлагать свои готовые разработки. Более подробная информация ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Техническое задание Сверстать сайт по готовому PSD-макету. Программирование сайта на движке WordPress и размещения сайта на хостинге. Настроить все основные плагины WordPress. Требования к верстке: Корректное отображение во ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Сверстать сайт по готовому PSD-макету. Программирование сайта на движке WordPress и размещения сайта на хостинге. Настроить все основные плагины WordPress. Нужна стоимость работ по верстке HTML и отдельно по натяжке на ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработать скрипт автоматической перелинковки страниц сайта под ключевые запросы. Сайт работает под управлением TDSSE CMS 3.22. Если уже есть готовые решения, можно предлагать.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Перенести существующий сайт html (статика) на Amiro CMS.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Выполнить натяжку на Вордпресс сверстанного макета.HTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Добрый день, интересует котировка цен на продвижение и оптимизацию сайта www.rvtv.ru по ключевым запросам в Яндекс(Москва). Можно предлагать свои варианты бюджета и ключевые фразы. Расчет запросов только для Москвы! Дополнительная информация по E-mail или ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт14 лет назад