radonezh

Валентин radonezh

 
52 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перенос сайта на MODX на новый шаблон

    Добрый день.Нужно перенести всю программную часть сайта и страницы - www.rvtv.ru (MODX) на новый шаблон http://preview.themeforest.net/item/konstructo-construction-and-architecture-wordpress-theme/full_screen_preview/25086835 Исполнитель должен быть обязательно специалистом по MODX. Стоимость работ готов обсудить при личном общении.

    MODXWordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенос сайта на MODX

    Добрый день. Нужно перенести всю программную часть сайта и страницы - www.rvtv.ru (MODX)  на новый шаблон http://preview.themeforest.net/item/konstructo-construction-and-architecture-wordpress-theme/full_screen_preview/25086835 Если Вам интересна эта работа, то пришлите мне стоимость ваших услуг.

    HTMLMODXWordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта, верстка и установка на CMS

    1. Нужно разработать новый дизайн сайта (адаптивный под мобильные). Также желательно, чтобы исполнитель разбирался в юзабилити сайтов. 2. Следующий этап сверстать PSD макет. Желательно, чтобы была компания по договору и оплата по ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать дизайн сайта для проектной организации.

    Нужно разработать дизайн корпоративного сайта для архитектурного бюро. Более подробную информацию готов предоставить по скайпу. Исполнитель должен быть частным фрилансером и желательно иметь возможность голосового общения по скайпу. Ориентировочные прототипы макета: ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Аудит юзабилити действующего сайта

    Нужен специалист по оценки юзабилити действующего сайта для повышения конверсии сайта с последующим внесением изменений на сайт. Желательно, чтобы у исполнителя была возможность голосового общения в скайпе. Требования к аудиту: ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать дизайн сайта

    Нужно разработать дизайн сайта по кладке каминов и печей. Более подробную информацию готов предоставить по скайпу. Исполнитель должен быть частным фрилансером и желательно иметь возможность голосового общения по скайпу.

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка макета сайта

    Необходимо выполнить из PSD макета верстку главной страницы сайта и 1 внутренней Блочная кроссбраузерная верстка на div' ах. Желательно, чтобы у исполнителя была возможность голосового общения через скайп. Пример макета: ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать дизайн сайта для проектной фирмы.

    $50

    Нужно разработать дизайн корпоративного сайта для архитектурного бюро. Более подробную информацию готов предоставить по скайпу. Исполнитель должен быть частным фрилансером и желательно иметь возможность голосового общения по скайпу.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенос сайта на хостинг с отладкой.

    Нужно перенести сайт без базы данных на хостинг. Но есть некоторые нюансы в работе CMS, связанные с PHP. Поэтому нужен исполнитель со знанием программирования PHP и готовностью работать с чужим кодом, есть баги в самой ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Натяжка и настройка сайта под CMS.

    Есть готовый шаблон сайта в HTML. Нужен специалист для натяжки и настройки сайта на CMS. Предпочтения, чтобы CMS работала на файлах без MySQL. Можно предлагать свои готовые разработки. Более подробная информация ...

    HTMLMySQL
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка HTML и натяжка на WordPress!

    Техническое задание Сверстать сайт по готовому PSD-макету. Программирование сайта на движке WordPress и размещения сайта на хостинге. Настроить все основные плагины WordPress. Требования к верстке: Корректное отображение во ...

    CSSHTMLJavaScriptWordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка и натяжка на WordPress.

    Сверстать сайт по готовому PSD-макету. Программирование сайта на движке WordPress и размещения сайта на хостинге. Настроить все основные плагины WordPress. Нужна стоимость работ по верстке HTML и отдельно по натяжке на ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт перелинковки на сайте

    Требуется разработать скрипт автоматической перелинковки страниц сайта под ключевые запросы. Сайт работает под управлением TDSSE CMS 3.22. Если уже есть готовые решения, можно предлагать.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продвижение сайта

    $300

    Добрый день, интересует котировка цен на продвижение и оптимизацию сайта www.rvtv.ru по ключевым запросам в Яндекс(Москва). Можно предлагать свои варианты бюджета и ключевые фразы. Расчет запросов только для Москвы! Дополнительная информация по E-mail или ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Southerner
Владислав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Аудит юзабилити действующего сайта
Все хорошо, спасибо за сотрудничество
Все выполнено хорошо!
Ответный отзыв
DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Разработать дизайн сайта для проектной фирмы.
Отличный заказчик! Своевременная оплата, четкое ТЗ! Рекомендую
Исполнитель выполнил разработку дизайна сайта www.rvtv.ru на высочайшем профессиональном уровне. Благодарю за проделанную работу! Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
disadis
Денис 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$18
10 баллов
11 лет назад
Верстка макета сайта
HTML
Хороший заказчик. Никаких проблем. Сотрудничеством остался доволен!
Отличный исполнитель и профессионал с большой буквы по верстке сайтов. Работа по верстке была выполнена в кратчайший срок и на высоком техническом уровне.
Ответный отзыв
cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Натяжка и настройка сайта под CMS.
HTMLMySQL
Очень доволен сотрудничеством. Работа выполнена и оплачена.
Задание было выполнено на отлично. Сайт http://pereplanirovka.msk.ru/ был установлен на CMS разработанную Равилем, котрая оказалась очень функциональной и быстрой. Давно не встречал такой высокий уровень работы и отношения к заказчику. Все вопросы и замечания решаются быстро и без всяких препирательств. Рекомендую данного исполнителя, как профессионала и специалиста с большой буквы. Выражаю огромную благодарность Равилю за проделанную работу!
Ответный отзыв
floppox
Елена 
41 год
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Скрипт перелинковки на сайте
Спасибо за сотрудничество.
Благодарю за работу! Задание выполнено на профессиональном уровне за оговоренный срок. Все пожелания заказчика были учтены и исполнены. Скрипт разрабатывался для сайта www.rvtv.ru работающего на платформе TDSSE CMS. Во время работы исполнитель даже внес доработки в чужой код, которые не были прописаны в ТЗ. Рекомендую исполнителя как специалиста с большой буквы в области веб-программирования!!!
Ответный отзыв