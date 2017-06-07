Дизайн лендинга на Тильде

Отрисовка контентной части страницы (с адаптивностью) в рамках существующего дизайна (исходники есть). Подробное задание скину на почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть предварительная структура. Есть тексты
Ищу дизайнера, имеющего большой опыт создания сайтов на Тильде
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