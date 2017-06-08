Дизайн сайта консалтинговых услуг Forex

Дизайн сайтовЗакрыт31 заявка246 просмотров
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Ниша: консалтинговые услуги в сфере финансовых услуг (рынок форекс, акции, обучение работы на рынке), выбор брокера. Требуется сделать лендосайт. Сайт - 5 вкладок и 8 подвкладок. Сайт должен вызывать доверие, каждый блок должен быть продуман под целевой сегмент. 

Важно! Прикрепите свои работы. 

https://cloud.mail.ru/public/6DtB/A3k27ihjL тз

Дизайн сайта
7 лет назад
narchenko_ast
Анатолий 
31 годКазахстан
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад