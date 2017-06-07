Прорисовать блоки ленда

В работе будут следующие страницы: 1) Главная (уже натянута на движок, нужно добавить несколько блоков и закончить футер) 2) Карточка товаров (дизайн есть) 3) Выпадающее меню (нужно сделать с продукцией) 4) Сервисные страницы: о компании, доставка, оплата, контакты (дизайна ...