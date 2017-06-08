Сделать полноценный сайт санатория

Всем Добрый день. Ищу выдающегося дизайнера с превосходным (дорогим) чувством вкуса композиции и цвета для своей личной страницы ведущего. Задание (то, каким я вижу страницу) и [b]разрешенная цветовая гамма [/b]в приложении. Розовый, лиловые цвета запрещены. «Няшная», «девчачья» ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фото, тексты - всё предоставлю.
Этап: макет, согласование макета, доработка либо другая версия (возможно нужно будет сделать 2-3 варианта макета). Далее делаете сайт и готовый продукт предоставляете нам. нарезать не надо, только дизайн. PSD формат.
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