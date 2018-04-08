Дизайн сайта для транспортной компании(пасажирские перевозки).

Дизайн сайтовЗавершен45 заявок376 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Необходимо сделать дизайн сайта для транспортной компании(пасажирские перевозки).

4 страницы:  Главная, текстовая, два варианта формы заказа (они большие, по этому считаю их отдельными страницами).

Работаем по макапам, расположение элементов и состав обсуждаем.

Дизайн сайта
7 лет назад
friench
Андрей 
38 летТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
glorydesign
Екатерина 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$132
7 дней
Екатерина выполнила свою часть сделки на отлично!
Сотрудничеством с Андреем довольна. Советую как добросовестного заказчика!
  • Похожие заказы

  • Страница ведущего свадеб – лендинг + мобильная версия.

    Всем Добрый день. Ищу выдающегося дизайнера с превосходным (дорогим) чувством вкуса композиции и цвета для своей личной страницы ведущего. Задание (то, каким я вижу страницу) и [b]разрешенная цветовая гамма [/b]в приложении. Розовый, лиловые цвета запрещены. «Няшная», «девчачья» ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта консалтинговых услуг Forex

    Ниша: консалтинговые услуги в сфере финансовых услуг (рынок форекс, акции, обучение работы на рынке), выбор брокера. Требуется сделать лендосайт. Сайт - 5 вкладок и 8 подвкладок. Сайт должен вызывать доверие, каждый блок должен быть продуман ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформление канала на YouTube и дальнейшее сопровождение

    $450

    Необходимо сделать грамотное оформление канала на YouTube https://goo.gl/vNxlxp и всех видео на канале с учетом ключевых фраз для индексации канала и видео в поисковых системах. Дать рекомендации по видеороликам. Нужен качественный подход! Просьба звонками не ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Прорисовать блоки ленда

    Я делаю ленд на платформалп нужно прорисовать блоки ленда каждый согласовывается, оплачивается и т.д я всегда на связи и отвечу на вопрос ленд будет небольшим 5-6 блоков есть примеры с которых прям можно брать бюджет 2000 рублей структура все готово вам лишь красиво оформить оплата ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оформление группы вконтакте в фейсбуке

    Нужно оформить группу в ВК в FB. Стиль/дизайн оформления д.б. приближен к дизайну страницы адвокат тире шапошников точка рф/vipisat/ Меню и кнопки - аналогично группе https://vk.com/pravo1 плюс рядом со вкладкой Информация д.б. вкладка Отзывы и вкладка ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн лендинга

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга Тематика: инвестиции Сроки: 2 дня до12-00 Мск Стоимость: 2500руб Приоритет будетотдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой. Прикрепляйте примерысвоих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатами.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать дизайн сайта по прототипу (moqup)

    $44

    Нужно разработать только дизайн сайта по имеющемуся прототипу  Тематика: западное образование (программа двойного диплома, Великобритания)  Сроки: до 9 июня, 12:00 по Москве  При отписке на проект просим прикрепить примеры своих работ.  Подробности обсудим с кандидатами, чьи работы нам понравятся.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дорисовать, сверстать макет и натянуть на webasyst

    В работе будут следующие страницы:   1) Главная (уже натянута на движок, нужно добавить несколько блоков и закончить футер)  2) Карточка товаров (дизайн есть)  3) Выпадающее меню (нужно сделать с продукцией)  4) Сервисные страницы: о компании, доставка, оплата, контакты (дизайна ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад