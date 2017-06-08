Дизайнер верстальшик

Я делаю ленд на платформалп нужно прорисовать блоки ленда каждый согласовывается, оплачивается и т.д я всегда на связи и отвечу на вопрос ленд будет небольшим 5-6 блоков есть примеры с которых прям можно брать бюджет 2000 рублей структура все готово вам лишь красиво оформить оплата ...