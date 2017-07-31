Дизайн главной и внутренней страницы новостного сайта

# 1 — $ 200

Добрый день!

надо разработать дизайн 2-х страниц новостного сайта:

главной страницы https://kyiv.comments.ua/

и внутренней (пример https://kyiv.comments.ua/news/2017/06/08/223319.html).

При этом можно

1. Менять шрифты

2. Место расположения меню

3. Дизайн соцкнопок

4. перемещать рекламные блоки и любые другие, их удалять и делать новые (обязательно должны остаться блони ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ и ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ и АРХИВ НОВОСТЕЙ)

Что должно остаться

а) ТОП новости - большие фото 5 новостей вверху страницы (может быть 3 новости, может 5, но блок по сути должен остаться)

б) лента новостей в таком формате, как она есть (фото + заг + лид), при этом можно менять месторасположение фото, шрифты, размер блока каждой новости

в) внизу главной страницы блоки Афиша, СМИ о Киеве и Навигатор должны остаться, при этом их дизайн может быть изменен

г) на внутренней странице обязательно должно остаться большое фото новости