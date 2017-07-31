Дизайн главной и внутренней страницы новостного сайта

$200
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок1235 просмотров
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#1$200

Добрый день!

надо разработать дизайн 2-х страниц новостного сайта:

главной страницы https://kyiv.comments.ua/

и внутренней (пример https://kyiv.comments.ua/news/2017/06/08/223319.html).

При этом можно

1. Менять шрифты

2. Место расположения меню

3. Дизайн соцкнопок

4. перемещать рекламные блоки и любые другие, их удалять и делать новые (обязательно должны остаться блони ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ и ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ и АРХИВ НОВОСТЕЙ)

Что должно остаться

а) ТОП новости - большие фото 5 новостей вверху страницы (может быть 3 новости, может 5, но блок по сути должен остаться)

б) лента новостей в таком формате, как она есть (фото + заг + лид), при этом можно менять месторасположение фото, шрифты, размер блока каждой новости

в) внизу главной страницы блоки Афиша, СМИ о Киеве и Навигатор должны остаться, при этом их дизайн может быть изменен

г) на внутренней странице обязательно должно остаться большое фото новости

7 лет назад
vgold
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад
#1
Всегда на связи и без проблем вносит коррективы в готовую работу
Интересный конкурс: четкая постановка задачи, быстрые уточнения и своевременное подведение результатов. Спасибо вам за приятное сотрудничество!
Заявки фрилансеров
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад
#1
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