Услуги веб-дизайнера

Добрый день! надо разработать дизайн 2-х страниц новостного сайта: главной страницы https://kyiv.comments.ua/ и внутренней (пример https://kyiv.comments.ua/news/2017/06/08/223319.html). При этом можно 1. Менять шрифты 2. Место расположения меню 3. Дизайн соцкнопок 4. перемещать рекламные блоки и любые другие, их удалять и делать новые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отредактировать имеющийся дизайн-макет по описанию и отрисовать новые странички.
Медицинская тематика. Портал.
Бюджет обсуждаем.
Приветствуются исполнители, хорошо представляющие как сделать сайт удобным, а не только красивым.
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