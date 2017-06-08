Редактирование лендинга.

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо сделать дизайн проект 2-3 страниц для лендинга (таблицу сметы, форму захвата, меню на первый экран). Подобрать картинки, фото и всё это компактно разместить на существующем лендинге. 

7 лет назад
volantin
58 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад