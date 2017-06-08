Редактирование лендинга.

Пишите ,все расскажу. Нужен простой,но завлекающий дизайн по продажи. Бюджет небольшой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать дизайн проект 2-3 страниц для лендинга (таблицу сметы, форму захвата, меню на первый экран). Подобрать картинки, фото и всё это компактно разместить на существующем лендинге.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Компания - импортер и дистрибьютор минеральных удобрений и промышленной химии. http://tkrondo.com/ [b]Детали: по телефону /в ходе переписки по скайп.[/b] г. Одесса,ТК Рондо, Маркетинг-менеджер Алина.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн сайта,простенький. Игровая тематика. Пишите ,расскажу что нужноДизайн сайтов27 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно отрисовать два письма для сайта интернет казино, у сайта появился новый дизайн и теперь готовим под него новые письма. Начинаем с самого необходимого: регистрационное и восстановление пароля. Говорю сразу, письмо должно выглядеть не стандартно и быть ...Завершен7 лет назад
Для главной страницы сайта https://goo.gl/fU4Ava под блоком "Выбрать квартиру" нужно разместить блок "Ход строительства". Там разместить: 1) По 1 фотографии с каждого месяца ( взять со страницы https://goo.gl/bEyjJG ) чтобы показать как идет стройка. 2) Планы на ближайшие 2 месяца (текст ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $200
Добрый день! надо разработать дизайн 2-х страниц новостного сайта: главной страницы https://kyiv.comments.ua/ и внутренней (пример https://kyiv.comments.ua/news/2017/06/08/223319.html). При этом можно 1. Менять шрифты 2. Место расположения меню 3. Дизайн соцкнопок 4. перемещать рекламные блоки и любые другие, их удалять и делать новые ...Завершен6 лет назад
Необходимо отредактировать имеющийся дизайн-макет по описанию и отрисовать новые странички. Медицинская тематика. Портал. Бюджет обсуждаем. Приветствуются исполнители, хорошо представляющие как сделать сайт удобным, а не только красивым.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $300
Требуется редизайн электронной библиотеки: -Главная -Страница оглавления -Страница книгиЗавершен7 лет назад
- $400
-Главная страница -Страница новостей -Страница показовЗавершен7 лет назад
есть сайт: https://trustedpmdealers.com, мы хотим сделать полный редизайн, чтобы он был современным, адаптивным, юзабельным. Просьба: когда присылаете свои заявки, сразу сбрасывайте ссылку на похожие работы.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт6 лет назад