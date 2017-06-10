Дизайн оформления шапок соц. сетей.

$15
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок145 просмотров
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На основе фотографии (ий) + плюс логотипа сделать оформление заглавных "шапок", а также аватарок  соц. сетей по их заданным размерам: Ютуб, ВКонтакте, ФБ. Инстаграмм, Твиттер

7 лет назад
ankor11
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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