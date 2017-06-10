Дизайн оформления шапок соц. сетей.

Нужно сделать дизайн посадочной. (psd в слоях) Минимализм. примерный расклад в файле. Текст и скрины предоставлю. текст на белом фоне, без цветных вставок. важно – подобрать хорошочитаемые шрифты для текста и меню. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На основе фотографии (ий) + плюс логотипа сделать оформление заглавных "шапок", а также аватарок соц. сетей по их заданным размерам: Ютуб, ВКонтакте, ФБ. Инстаграмм, Твиттер
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