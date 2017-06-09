Дизайн Landing page

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок209 просмотров
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Подробное описание 

Необходимо нарисовать дизайн Лендинга. 

Тематика – цементная декоративная плитка. 

Сроки- до завтра,9:00 по Мск. 

Стоимость 2500. 

Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой. 

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. 

Подробности обсудим с кандидатами.

7 лет назад
ZakharovMike
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад