Необходимо разработать дизайн сайта, для организации занимающейся 1c

Необходимо разработать дизайн сайта, для организации занимающейся обслуживанием 1С.

Макет разрабатывался не дизайнером, предполагаются изменения.

Обязательно жду от дизайнера интересных графических решений для оформления тех или иных блоков.

В макете много объектов скомкано и сжаты, необходимо дать больше свободного пространства, чтобы страничка была легкой/воздушной

Если есть конструктивные (!!!) предложения по улучшению подачи информации, то готов оплатить услуги юзабилити и принять изменения.

Макет дизайна по ссылке: http://h3m5kv.axshare.com/#p=page_5