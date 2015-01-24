Интеграция PUSH и платежей в андроид АПК

Здравствуйте, нужно создать Аналог игры Дурак Онлайн. Пример: https://itunes.apple.com/ru/app/durak-onlajn/id891825663?mt=8 Хотелось бы полный аналог данной игры с измененным дизайном и некоторыми доработками. Указывайте цену и сроки. Т3 имеется
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MoNTE48.SuperNova
оно подгружает УРЛы браузерной игры.
Задача раз:
Нужно добавить в приложение возможность покупки внутри игрового ресурса. Как я понял из слов предыдущего разработчика проблема в том, что игра браузерная и гугл-кошелёк просто не умеет слать серверу POST/GET запросы о успешной оплате ресурса игроком.
В общем разобраться и предложить варианты как же платежи в игру всё таки внедрить.
Задача два. Вставить в игру пуш-уведомления платформы jeapie.com
Код для интеграции уже есть https://github.com/Jeapie/jeapie-android .Ключи и доступ к АПИ получены.. Дам все логины и пароли. Надо просто вкорячить и проверить на работоспособность
Исходники приложения предоставлю. Склёпано в нативном android SDK.
Бюджет небольшой, пафосные студии разработки идут мимо. оплата вебманями или на карту Сбера.
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