Интеграция PUSH и платежей в андроид АПК

$80
Мобильные приложенияЗавершен4 заявки232 просмотра
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Есть приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MoNTE48.SuperNova

оно подгружает УРЛы браузерной игры.

Задача раз:

Нужно добавить в приложение возможность покупки внутри игрового ресурса. Как я понял из слов предыдущего разработчика проблема в том, что игра браузерная и гугл-кошелёк просто не умеет слать серверу POST/GET запросы о успешной оплате ресурса игроком.

В общем разобраться и предложить варианты как же платежи в игру всё таки внедрить.

Задача два. Вставить в игру пуш-уведомления платформы jeapie.com

Код для интеграции уже есть https://github.com/Jeapie/jeapie-android .Ключи и доступ к АПИ получены.. Дам все логины и пароли. Надо просто вкорячить и проверить на работоспособность

Исходники приложения предоставлю. Склёпано в нативном android SDK.

Бюджет небольшой, пафосные студии разработки идут мимо. оплата вебманями или на карту Сбера.

9 лет назад
igor_rnc2002
Игорь 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
priamm
Михаил 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов(-2)
9 лет назад
$150
10 дней
Все пожелания по проекту были реализованы и даже часть функционала сверх того. Сроки выдержаны, ценник за работы адекватный. Крайне рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик,рекомендую
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