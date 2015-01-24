Интеграция PUSH и платежей в андроид АПК

Есть приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MoNTE48.SuperNova

оно подгружает УРЛы браузерной игры.

Задача раз:

Нужно добавить в приложение возможность покупки внутри игрового ресурса. Как я понял из слов предыдущего разработчика проблема в том, что игра браузерная и гугл-кошелёк просто не умеет слать серверу POST/GET запросы о успешной оплате ресурса игроком.

В общем разобраться и предложить варианты как же платежи в игру всё таки внедрить.

Задача два. Вставить в игру пуш-уведомления платформы jeapie.com

Код для интеграции уже есть https://github.com/Jeapie/jeapie-android .Ключи и доступ к АПИ получены.. Дам все логины и пароли. Надо просто вкорячить и проверить на работоспособность

Исходники приложения предоставлю. Склёпано в нативном android SDK.

Бюджет небольшой, пафосные студии разработки идут мимо. оплата вебманями или на карту Сбера.