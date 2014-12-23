Консультация по созданию программы для iOs и Android

Необходима консультация (оплачиваемая) по теме создания программ для iOs и Android

Что требуется:

- мнение и советы специалиста, который занимается этим вопросом.

- консультация по структуре и схеме - как лучше сделать и как не делать.

- составление (беглое) плана по реализации

- составление (общее, начальное) сметы

Если имеется интерес и возможности, то хотелось бы рассчитывать на сотрудничество в будущем.

Но пока хочется понять, что делать и как быть.

Тема и детали обсуждаются в процессе. В общих чертах - тесты, игровые тесты и небольшие игры.