Создать приложение для IOS интернет радио.

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки125 просмотров
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Нужно создать приложение для IOS.

функционал:

- загружать в память музыку из потока

- проигрывание

- стоп

- проигрывание из памяти при отсутствие интернета (буфер)

радио www.premiumradio.ru - поток берется из icecast

дизайн есть (пример мобильного сайта радио)

iOSПриложение для iOS
9 лет назад
Saychik
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 часов назад
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