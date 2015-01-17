Создать приложение для IOS интернет радио.

Добрый день, интересует создание клона мобильного приложения базе фреймворка phonegap. https://itunes.apple.com/us/app/peak-brain-training/id806223188?mt=8 игры будут немного другие. структура приложения такая же. От вас требуется реальный срок и бюджет. Исполнителей без опыта работы с phonegap не рассматриваем. Бюджет обсуждается. Интересна ваша аргументация ...