Здравствуйте, нужно создать Аналог игры Дурак Онлайн. Пример: https://itunes.apple.com/ru/app/durak-onlajn/id891825663?mt=8 Хотелось бы полный аналог данной игры с измененным дизайном и некоторыми доработками. Указывайте цену и сроки. Т3 имеется
Разработка приложения справочного характера для планшетов Android
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу программиста для создания приложения для планшетов на Андроиде.
Планшеты будут распологаться в помещениях аптек и служить для справки.
Содержание приложения:
- справочник лекарственных средств и поиск по названию л/с
- вкладка анализы (список лабораторий)
- вкладка санитарно-просветительская работа, где будут актуальная информация по эпидемиям, вакцинациям и др. (просто статьи с картинками)
- тест по симтомам заболевания, по функционалу повторяющий принцип этого сайта: pharmopeka.net/test/aller..., последним шагом которого будет страница со списоком показанных/рекомендованных препаратов по результатам теста и (потенциально) возможностью ввести номер телефона для передачи его оператору по электронной почте для записи на прием.
Требования:
- Дуракоустройчивость. Так как планшеты будут использоваться только для этого приложения – то нужно предусмотреть невозможность закрытия приложения посетителем аптеки без знания специального пароля или еще как-то.
- Возможность относительно легко обновлять контент, желательно по сети. Меняться в основном будут рекомендованные препараты и лаборатории. База л/с будет меняться нечасто (не чаще раза в год). Обслуживать и наполнять приложение в дальнейшем предполагается самостоятельно.
- Нужна будет минимальная аналитика (какими разделами чаще пользуются, где "узкие места", непонятный интерфейс и так далее)
Особенности:
- Необходимо предусмотреть, чтобы на каждом планшете была разная информация (а она и так будет разной – разные ближайшие лаборатории, например) и разные логотипы аптек в интерфейсе приложения, в зависимости от того, где стоит планшет.
- Дизайн и последующее наполнение (кроме базового, на котором будем тестировать) – можно не включать в смету. Эту работу собираемся сделать своими силами.
Относительно моделей планшетов – пока не готов сказать. Ищу самый большой экран в Китае. Есть предположение, что это могут быть несколько партий разных устройств.
Пожалуйста, указывайте примерный бюджет и сроки. Есть возможность разбить проект на этапы, чтобы быстрее стартовать и допиливать фишечки уже в процессе. Предпочтение отдается программистам из Украины. Если Вы в Киеве – можем формализовать наш договор и встретиться для обсуждения очно. Но вполне возможна и удаленная работа.
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