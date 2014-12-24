Разработка приложения справочного характера для планшетов Android

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Ищу программиста для создания приложения для планшетов на Андроиде.

Планшеты будут распологаться в помещениях аптек и служить для справки.

Содержание приложения:

- справочник лекарственных средств и поиск по названию л/с

- вкладка анализы (список лабораторий)

- вкладка санитарно-просветительская работа, где будут актуальная информация по эпидемиям, вакцинациям и др. (просто статьи с картинками)

- тест по симтомам заболевания, по функционалу повторяющий принцип этого сайта: pharmopeka.net/test/aller..., последним шагом которого будет страница со списоком показанных/рекомендованных препаратов по результатам теста и (потенциально) возможностью ввести номер телефона для передачи его оператору по электронной почте для записи на прием.

Требования:

- Дуракоустройчивость. Так как планшеты будут использоваться только для этого приложения – то нужно предусмотреть невозможность закрытия приложения посетителем аптеки без знания специального пароля или еще как-то.

- Возможность относительно легко обновлять контент, желательно по сети. Меняться в основном будут рекомендованные препараты и лаборатории. База л/с будет меняться нечасто (не чаще раза в год). Обслуживать и наполнять приложение в дальнейшем предполагается самостоятельно.

- Нужна будет минимальная аналитика (какими разделами чаще пользуются, где "узкие места", непонятный интерфейс и так далее)

Особенности:

- Необходимо предусмотреть, чтобы на каждом планшете была разная информация (а она и так будет разной – разные ближайшие лаборатории, например) и разные логотипы аптек в интерфейсе приложения, в зависимости от того, где стоит планшет.

- Дизайн и последующее наполнение (кроме базового, на котором будем тестировать) – можно не включать в смету. Эту работу собираемся сделать своими силами.

Относительно моделей планшетов – пока не готов сказать. Ищу самый большой экран в Китае. Есть предположение, что это могут быть несколько партий разных устройств.

Пожалуйста, указывайте примерный бюджет и сроки. Есть возможность разбить проект на этапы, чтобы быстрее стартовать и допиливать фишечки уже в процессе. Предпочтение отдается программистам из Украины. Если Вы в Киеве – можем формализовать наш договор и встретиться для обсуждения очно. Но вполне возможна и удаленная работа.

Android
9 лет назад
sevostyanoff
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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