Приложения для iOS и Android

Требуются программист(ы) для разработки приложения на базе iOS и Android для сервиса. Задачи приложения:

- обмен данными сервер-клиент через написанное API

- создание и редактирование объявления (Каталог разделов, текстовые и селект поля)

- создание видео ролика ограниченного по времени и отправка готового на сервер

- мониторинг параметров

От вас примеры работ, примерная стоимость. ТЗ пока не готово, но для тех кто в теме моего описания думаю достаточно, основное я указал. Сейчас уже выполняется серверная и frontend часть. Следующий этап развития проекта мобильные устройства, поэтому начинаю поиск специалиста (ов).

Ищем специалиста, которой понимает все полу слова.