Приложения для iOS и Android

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются программист(ы) для разработки приложения на базе iOS и Android для сервиса. Задачи приложения:

- обмен данными сервер-клиент через написанное API

- создание и редактирование объявления (Каталог разделов, текстовые и селект поля)

- создание видео ролика ограниченного по времени и отправка готового на сервер

- мониторинг параметров

От вас примеры работ, примерная стоимость. ТЗ пока не готово, но для тех кто в теме моего описания думаю достаточно, основное я указал. Сейчас уже выполняется серверная и frontend часть. Следующий этап развития проекта мобильные устройства, поэтому начинаю поиск специалиста (ов).

Ищем специалиста, которой понимает все полу слова.

AndroidiOS
9 лет назад
zvnman
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Приложение для iOS

    Здравствуйте, нужно создать Аналог игры Дурак Онлайн. Пример: https://itunes.apple.com/ru/app/durak-onlajn/id891825663?mt=8 Хотелось бы полный аналог данной игры с измененным дизайном и некоторыми доработками. Указывайте цену и сроки. Т3 имеется

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка моб. приложения

    Хотим приложение аналогичное этому Gametime (iOS, Andriod). Задача приложения: заказ билетов на спорт. мероприятия любимых команд через выбор стадиона, сектора на стадионе и конкретного места

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Консультация по созданию программы для iOs и Android

    Необходима консультация (оплачиваемая) по теме создания программ для iOs и Android Что требуется: - мнение и советы специалиста, который занимается этим вопросом. - консультация по структуре и схеме - как лучше сделать и как не делать. - составление ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простое приложение для Android

    Необходимо написать простое приложение для Android. Задача в следующем: нужен клон браузера (скорее всего при помощи элемента WebView) без кнопок, навигации текста и так далее, просто страница на весь экран с вбитым адресом: http://192.168.110.110/monitoring/index.php. Ссылки ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать приложение для IOS интернет радио.

    Нужно создать приложение для IOS. функционал: - загружать в память музыку из потока - проигрывание - стоп - проигрывание из памяти при отсутствие интернета (буфер) радио www.premiumradio.ru - поток берется из icecast дизайн есть (пример мобильного сайта радио)

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • MeetMe

    MeetMe – это offline-meeting приложение , основанное на сочетании целевого поиска, навигации и ограничениях интернет разговоров, которое стимулирует пользователя подняться из-за компьютера, выйти на улицу и встретить другого заинтересовавшего пользователя в «реальном» мире. Предлагаем вход в ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать layout для eclipse ADT (андроид)

    $12

    Подготовить layout с 4 кнопками для eclipse ( под андроид). графика имеется. layout должен корректно отображаться как в портретном, так и в альбомном режиме. + консультация по нескольким вопросам, касательно кода: 1. код обработки кнопки 2. ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Android - разработчик

    Профессиональные требования - Отличное знание Android - Отличное владение Eclipse и ADT - Уверенное владение ООП, шаблонами проектирования - Знание английского языка на уровне чтения технической документации - Опыт работы разработчиком от 5 лет - Опыт работы с Android от 2 ...

    Android
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптация нового дизайна и немного кода

    $1000

    Требуется разработчик на Android для сопровождения проекта Помощника Абонента. - Отличное знание Android - Отличное владение Eclipse и ADT - Уверенное владение ООП, шаблонами проектирования - Знание английского языка на уровне чтения технической документации - Опыт работы разработчиком от 5 ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется программа напоминания для андроида

    $250

    Требуется аппс - не очень сложная напоминалка с настройками. В настройках порядка 6-8 параметров, требуется собрать определенную статистику и выдавать также информацию в табличной форме на основе данных пользователя. Критично - сроки - 2-3 недели. Полное ...

    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад