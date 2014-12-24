Здравствуйте, нужно создать Аналог игры Дурак Онлайн. Пример: https://itunes.apple.com/ru/app/durak-onlajn/id891825663?mt=8 Хотелось бы полный аналог данной игры с измененным дизайном и некоторыми доработками. Указывайте цену и сроки. Т3 имеется
Приложение-синхронизация iOS с текстовыми данными из БД в инете
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
имеется на хостинге база данных.
надо некоторый текст из базы синхронизировать с iOS
текст в нескольких языках в табличке базы.
табличка базы - у каждого юзера своя.
Сделать это надо, разработав приложение для iOS
приложение с авторизацией,
по авторизации(email+пароль) подключается к БД,
синхронизируется с таблицой из БД,
затем обновляет текстовые данные в iOS
подробности в личку.
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