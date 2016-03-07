Пересобрать Android приложение

Имеется приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SuperNovaHDclient

По сути, обычный браузер, подгружающий URL игры. Есть исходники приложения для Эклипса и всякие ключи keystore или что-то подобное. Их я предоставлю исполнителю.

Однако, они, по каким то причинам не могут скомпилится в АПК.

Исполнителю надо:

1) Заставить исходники скомпилится в приложение

2) При компиляции повысить версию приложения на 0,1 (то есть если было указано v1, то должна выйти v 1.1)

3) Подписать его ключевым имеющимся файлом, или чем они там у гугла подписываются, чтобы исправленную версию можно было загрузить в маркет, вместо имеющегося приложения.

4) Опциональный пункт. Поскольку, как я понял, прога собрана из костылей, то, опционально, за доплату, эти костыли в приложении минимизировать.

Оплата вебманями, или на карту сбера. Предоплата возможна только исполнителям с отличной репутацией в профиле.

В скайп и почту заявки не принимаются, только через weblancer.