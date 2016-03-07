Добрый день. Есть приложение - http://codecanyon.net/item/booster-cleaner-pro-admob/14580127 (архив с сорцами вышлю исполнителю). Проект на эклипсе сделан, но могу конвертнуть в студио. Необходимо сделать полный рескин (уникализацю) приложения (поменять ...
Пересобрать Android приложение
Имеется приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SuperNovaHDclient
По сути, обычный браузер, подгружающий URL игры. Есть исходники приложения для Эклипса и всякие ключи keystore или что-то подобное. Их я предоставлю исполнителю.
Однако, они, по каким то причинам не могут скомпилится в АПК.
Исполнителю надо:
1) Заставить исходники скомпилится в приложение
2) При компиляции повысить версию приложения на 0,1 (то есть если было указано v1, то должна выйти v 1.1)
3) Подписать его ключевым имеющимся файлом, или чем они там у гугла подписываются, чтобы исправленную версию можно было загрузить в маркет, вместо имеющегося приложения.
4) Опциональный пункт. Поскольку, как я понял, прога собрана из костылей, то, опционально, за доплату, эти костыли в приложении минимизировать.
Оплата вебманями, или на карту сбера. Предоплата возможна только исполнителям с отличной репутацией в профиле.
В скайп и почту заявки не принимаются, только через weblancer.
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