Приложение-книгу для Android

Это приложение должно являть собой книгу которая начинается с обложки. При точечном касании по экрану вызывается меню настроек с функциональными кнопками:

- размер шрифта

- закладки

- оглавление с переходами по главам. Нажимая на главу книги, читателя переносит к началу этой главы.

- поиск по словам

- функция «день-ночь», что бы пользователю было удобно читать в темноте и его не ослеплял яркий свет экрана.

- функция связи с автором книги (переадресация на страницу фейсбука)

- функция связи с разработчиком

- инфо о продукте

- кнопка читать

- кнопка выход из приложения.

Это меню должно вызываться так же при чтении книги.

Возможность выделять понравившийся текст маркером. То есть выделять его. Предоставить пользователю выбирать цвет маркера. Золотой, серебряный, медный. В ночном режиме так же.

Во время чтения сделать видимым данные о сигнале связи, время и состояние батареи.

Фон должен быть белого цвета. Словно белая хлопчатая ткань, на которой чернилами напечатан текст.

Плавное перелистывание с эффектом перекидывания либо переворачивания страницы.

Таких приложений понадобится 400 копий с разным содержанием. Книг 400, значит и приложений 400.

Можно просто скопировать читалку Cool Reader? но в ней должны быть реализованны выше написанные идеи, и закрытый код от пользователя - книгу нельзя извлечь ии добавить.

Сначала делаем первое тестовое приложение, согласовываем его, и только потом запускаем "производство".

Есть перспектива долгого сотрудничества - будем заказывать еще приложения-книги и приложения-журналы.