Добрый день. Есть приложение - http://codecanyon.net/item/booster-cleaner-pro-admob/14580127 (архив с сорцами вышлю исполнителю). Проект на эклипсе сделан, но могу конвертнуть в студио. Необходимо сделать полный рескин (уникализацю) приложения (поменять ...
Приложение-книгу для Android
Это приложение должно являть собой книгу которая начинается с обложки. При точечном касании по экрану вызывается меню настроек с функциональными кнопками:
- размер шрифта
- закладки
- оглавление с переходами по главам. Нажимая на главу книги, читателя переносит к началу этой главы.
- поиск по словам
- функция «день-ночь», что бы пользователю было удобно читать в темноте и его не ослеплял яркий свет экрана.
- функция связи с автором книги (переадресация на страницу фейсбука)
- функция связи с разработчиком
- инфо о продукте
- кнопка читать
- кнопка выход из приложения.
Это меню должно вызываться так же при чтении книги.
Возможность выделять понравившийся текст маркером. То есть выделять его. Предоставить пользователю выбирать цвет маркера. Золотой, серебряный, медный. В ночном режиме так же.
Во время чтения сделать видимым данные о сигнале связи, время и состояние батареи.
Фон должен быть белого цвета. Словно белая хлопчатая ткань, на которой чернилами напечатан текст.
Плавное перелистывание с эффектом перекидывания либо переворачивания страницы.
Таких приложений понадобится 400 копий с разным содержанием. Книг 400, значит и приложений 400.
Можно просто скопировать читалку Cool Reader? но в ней должны быть реализованны выше написанные идеи, и закрытый код от пользователя - книгу нельзя извлечь ии добавить.
Сначала делаем первое тестовое приложение, согласовываем его, и только потом запускаем "производство".
Есть перспектива долгого сотрудничества - будем заказывать еще приложения-книги и приложения-журналы.
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