Необходимо сделать iOS приложение наподобие MSQRD

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки151 просмотр

Для разработки приложения требуется специалист с минимум 2 годами опыта работы

Обязательно:

-3D Effects Rendering SDK

-OpenCV

Жду ваших откликов.Спасибо!

iOSOpenCV
9 лет назад
alexxx777
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров