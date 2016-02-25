Сделать не сложное мобильное приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт10 заявок236 просмотров

Нужно что бы это  было в моем телефоне без надобности доступа к интернту.

Функционал: выбор рубрики и чтение. всё.

От вас предложение как реализовать.

Выбираю по цене=качество. 

Дизайн дам.

Специалисты с репутацией могут рассчитывать на предоплату. Без репутации только по факту.

п.с. можно писать  в скайп.

9 лет назад
Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров