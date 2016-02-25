Сделать не сложное мобильное приложение

Нужно что бы это было в моем телефоне без надобности доступа к интернту.

Функционал: выбор рубрики и чтение. всё.

От вас предложение как реализовать.

Выбираю по цене=качество.

Дизайн дам.

Специалисты с репутацией могут рассчитывать на предоплату. Без репутации только по факту.

п.с. можно писать в скайп.