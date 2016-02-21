Приложение на unity

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Закрыт3 заявки150 просмотров

Дизайн предоставляется, будет немного анимации и встроенного видео. Встроенные покупки.больше инфо кандидату. Спасибо.

Unity
9 лет назад
WestWind
Сергей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров