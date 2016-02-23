Исправить ошибку в приложении для iPad

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Завершен1 заявка176 просмотров

На карте приложения (Google maps) не отображается курсор текущего положения. Необходимо исправить эту ошибку чтобы показывался хотя бы стандартный курсор место положения. 

Приложение сделано с помощью лицензии интер прайс ин хаус.  

Приложение только для айпада. Функционал предельно простой. Есть полный архив проекта в Xcode.  

В приложении есть стартовый экран где просто размещается картинка и основной рабочий второй экран на котором отображается карта Google maps поверх которой показывается заданный нами маршрут и должно показываться местоположение устройства на карте.  

Задача срочная поэтому жду предложения только от человека который точно знает что делать :  

Скачать архив развернуть проект на своем компьютере в Xcode.  

Исправить ошибку протестировать заново собрать приложение с использованием нашего файла mobile provision.

9 лет назад
scramble
Дмитрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Ro4L
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
1 день
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Ro4L
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад