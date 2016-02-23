Исправить ошибку в приложении для iPad

На карте приложения (Google maps) не отображается курсор текущего положения. Необходимо исправить эту ошибку чтобы показывался хотя бы стандартный курсор место положения.

Приложение сделано с помощью лицензии интер прайс ин хаус.

Приложение только для айпада. Функционал предельно простой. Есть полный архив проекта в Xcode.

В приложении есть стартовый экран где просто размещается картинка и основной рабочий второй экран на котором отображается карта Google maps поверх которой показывается заданный нами маршрут и должно показываться местоположение устройства на карте.

Задача срочная поэтому жду предложения только от человека который точно знает что делать :

Скачать архив развернуть проект на своем компьютере в Xcode.

Исправить ошибку протестировать заново собрать приложение с использованием нашего файла mobile provision.