Для разработки приложения требуется эксперт по Xamarin, C#

Добрый день!

Разрабатываем внутрикорпоративное мобильное кросс-платформенное приложение для отслеживания сотрудников, а также коммуникации между сотрудниками и руководством и формирования типовой отчетности.

Большая часть активностей основывается на местоположении, геофенсинге. В приложении предусмотрен мессенджер и звонки.

Приложение должно работать на iOS, Android, Blackberry, Windows Phone.

Требования:

Минимум 2 года опыта в мобильной разработке.

1+ год опыта именно в Xamarin.

ТЗ и портфолио обсудим после вашего отклика.

Заранее признателен за заявку!