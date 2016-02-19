Мобильное приложение на Apache Cordova (PhoneGap)

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Закрыт6 заявок198 просмотров

Есть адаптивная версия сервиса, нужно по её образу и подобию сделать приложения, backend полностью с нас.

Нужна Andoid и iOS версия. Заявки рассматриваются только от конечных исполнителей. 

ApacheiOS
8 лет назад
GHzz
Юрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров