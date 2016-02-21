Аналог программы на iOS с Android (перенести)

Требуется сделать аналог моей программы на iOS (перенести на другую платформу с Android на iOS): https://play.google.com/store/apps/details?id=su.seu.sharenotify (приложение работает тестово 1 сутки, на iOS просто будет платное)

Про одну из функций: знаю, что отправка текста в уведомления возможна. Нужно отправлять выделенный текст в уведомления по нажатию на иконку программы в меню "Поделиться". Пример: https://yadi.sk/d/8pRiVjQcpNVHB

Остается только вопрос реальности автоматического включения и отключения BlueTooth (если не реально, можно не делать)

+ с меня хороший отзыв и возможность дальнейшего сотрудничества.