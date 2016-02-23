Приветствую Ищу пару человек для андройд разработки . Подробности при общении Если есть опыт в командной работе буду рад. Для начала как дополнительный заработок, так проект личный и просто идея. ...
Трекер для Андроид (service) на Delphi с исходниками
Необходимо разработать приложение-сервис для Android 5+.
Основные функции/требования:
- Передача текущих координат на сервер (протокол обговорим/согласуем) каждые N минут;
- Передачу осуществлять только при подключении к Интернет (mobile/wi-fi);
- В случае отсутствия подключения к Интернет сохранять координаты локально для последующей передачи при возобновлении подключения;
- Передачу осуществлять только при доступности сервера;
- На устройстве не должно выводиться никаких сообщений, которые могут препятствовать работе открытого приложения (навигатор);
- Настройка частоты передачи данных осуществляется путем обработки соответствующих данных из ответа сервера;
- Исходный код должен быть написан на Delphi (RAD 10 или совместимое);
- Исходный код должен быть подробно откомментирован.
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