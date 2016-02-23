Трекер для Андроид (service) на Delphi с исходниками

Необходимо разработать приложение-сервис для Android 5+.

Основные функции/требования:

- Передача текущих координат на сервер (протокол обговорим/согласуем) каждые N минут;

- Передачу осуществлять только при подключении к Интернет (mobile/wi-fi);

- В случае отсутствия подключения к Интернет сохранять координаты локально для последующей передачи при возобновлении подключения;

- Передачу осуществлять только при доступности сервера;

- На устройстве не должно выводиться никаких сообщений, которые могут препятствовать работе открытого приложения (навигатор);

- Настройка частоты передачи данных осуществляется путем обработки соответствующих данных из ответа сервера;

- Исходный код должен быть написан на Delphi (RAD 10 или совместимое);

- Исходный код должен быть подробно откомментирован.