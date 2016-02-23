Справочник города

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок146 просмотров

Задание - сделать справочник города, можно на конструкторе. Пример - как справочник Туапсе - посмотрите в апп сторе.

Информацией наполнять не нужно,.

Для ios и android. 

AndroidiOS
9 лет назад
Oli_segye
Ольга 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров