Приложение для службы такси

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Закрыт7 заявок174 просмотра

Тематика - мобильны приложения, приложения иос, приложение андроид

Описание:

Требуется приложение для службы такси, причем мы хотим сделать смесь - https://www.blablacar.com.ua/ , такси и uber

Подробное ТЗ, кандидатам, кто сможет продемонстрировать ссылки на подобные выполненные работы.

Платежи внутри приложения пока не нужны.

Можно кросплатофрменно и нативно.

Ждем ваших предложений с указанием приблизительного бюджета.

Android
9 лет назад
apfelka
28 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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