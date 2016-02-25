Нужно сделать приложение для радиостанции интернет вещания. пример и дизайн - http://imohost.ru/chat/ разместить в app store. лицензия есть. долгосрочное сотрудничество!
Приложение для службы такси
Тематика - мобильны приложения, приложения иос, приложение андроид
Описание:
Требуется приложение для службы такси, причем мы хотим сделать смесь - https://www.blablacar.com.ua/ , такси и uber
Подробное ТЗ, кандидатам, кто сможет продемонстрировать ссылки на подобные выполненные работы.
Платежи внутри приложения пока не нужны.
Можно кросплатофрменно и нативно.
Ждем ваших предложений с указанием приблизительного бюджета.
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