Тематика - мобильные приложения, приложения ios Описание: Разрабатываемый внутренний продукт, для которого ищем разработчика с навыками работы с opencv под ios. Рассматриваются только кандидаты с реальным опытом. Проект серьёзный и времени на обучение нет. В заявке укажите ссылку на ...