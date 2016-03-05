apfelka

Елизавета apfelka

 
26 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рython разработчик

    В этом проекте требуется только программирование Ваша задача разработать сайт с личным кабинетом. Дизайн и верстка уже есть. Нужны навыки с python. Пришлите примеры Вами сделанного такого проекта. Укажите скайп

    Python
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка сайта на Ruby

    В этом проекте требуется только программирование Ваша задача разработать сайт с личным кабинетом. Дизайн и верстка уже есть. Нужны навыки с ruby. Пришлите примеры Вами сделанного такого проекта. Укажите скайп

    Ruby
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проектный менеджер

    Нужен проектный менеджер в сфере разработки мобильных приложений на курирование проекта. Важно: нужен специалист умеющий работать и общаться с разработчиками. Если у вас есть опыт управления такими проектами, планирования разработки, и главное менеджмента разработчиками, потому что данный ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • IOS проект для новичков с небольшим бюджетом

    [b]Тематика: мобильны приложения, приложения под ios[/b] Описание: Есть несложный проект на IOS, всего 3 экрана, сервер готов. Ищем новичка, можно без опыта, выбираем по цене. От вас [b]СКАЙП[/b] на который вышлю ТЗ

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание ТЗ для мобильного приложения

    [b]Тематика - написание текстов, написание статей, копирайт[/b] Описание: Требуется написание Технического задания для мобильного приложения. Просьба указать цену за среднее ТЗ, а также обязательно выслать в ЛИЧНЫЕ сообщения примеры сделанных вами ТЗ. ТАк же в заявке укажите свой скайп.

    Написание статей
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Приложение для службы такси

    Тематика - мобильны приложения, приложения иос, приложение андроид Описание: Требуется приложение для службы такси, причем мы хотим сделать смесь - [url=https://www.blablacar.com.ua/]https://www.blablacar.com.ua/[/url] , такси и uber Подробное ТЗ, кандидатам, кто сможет продемонстрировать ссылки на подобные выполненные работы. Платежи ...

    Android
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ios проект с opencv

    Тематика - мобильные приложения, приложения ios Описание: Разрабатываемый внутренний продукт, для которого ищем разработчика с навыками работы с opencv под ios. Рассматриваются только кандидаты с реальным опытом. Проект серьёзный и времени на обучение нет. В заявке укажите ссылку на ...

    iOSПриложение для iOSOpenCV
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание ТЗ для мобильного приложения

    [b]Тематика - написание текстов, написание статей, копирайт[/b] Описание: Требуется написание Технического задания для мобильного приложения. Просьба указать цену за среднее ТЗ, а также обязательно выслать в ЛИЧНЫЕ сообщения примеры сделанных вами ТЗ. ТАк же в заявке укажите свой скайп.

    Написание статей
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • IOS проект с небольшим бюджетом для новичков

    [b]Тематика: мобильны приложения, приложения под ios[/b] Описание: Есть несложный проект на IOS, всего 3 экрана, сервер готов. Ищем новичка, можно без опыта, выбираем по цене. От вас скайп.

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Визуализация группы параметров от устройств

    [b]Тематика: Разработка веб-сайтов/веб-приложений[/b] Планируется куча устройств, которые через MQTT передают данные о своем состоянии на сервер, дальше все собранные данные надо визуализировать посредством WEB пользователям. данные – бинарные (да/нет), integer. данные собираются от разных датчиков. Иногда в обратную сторону ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад