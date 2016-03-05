В этом проекте требуется только программирование Ваша задача разработать сайт с личным кабинетом. Дизайн и верстка уже есть. Нужны навыки с python. Пришлите примеры Вами сделанного такого проекта. Укажите скайп
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
В этом проекте требуется только программирование Ваша задача разработать сайт с личным кабинетом. Дизайн и верстка уже есть. Нужны навыки с ruby. Пришлите примеры Вами сделанного такого проекта. Укажите скайпВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен проектный менеджер в сфере разработки мобильных приложений на курирование проекта. Важно: нужен специалист умеющий работать и общаться с разработчиками. Если у вас есть опыт управления такими проектами, планирования разработки, и главное менеджмента разработчиками, потому что данный ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт7 лет назад
[b]Тематика: мобильны приложения, приложения под ios[/b] Описание: Есть несложный проект на IOS, всего 3 экрана, сервер готов. Ищем новичка, можно без опыта, выбираем по цене. От вас [b]СКАЙП[/b] на который вышлю ТЗМобильные приложения7 заявокЗакрыт8 лет назад
[b]Тематика - написание текстов, написание статей, копирайт[/b] Описание: Требуется написание Технического задания для мобильного приложения. Просьба указать цену за среднее ТЗ, а также обязательно выслать в ЛИЧНЫЕ сообщения примеры сделанных вами ТЗ. ТАк же в заявке укажите свой скайп.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Тематика - мобильны приложения, приложения иос, приложение андроид Описание: Требуется приложение для службы такси, причем мы хотим сделать смесь - [url=https://www.blablacar.com.ua/]https://www.blablacar.com.ua/[/url] , такси и uber Подробное ТЗ, кандидатам, кто сможет продемонстрировать ссылки на подобные выполненные работы. Платежи ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт8 лет назад
Тематика - мобильные приложения, приложения ios Описание: Разрабатываемый внутренний продукт, для которого ищем разработчика с навыками работы с opencv под ios. Рассматриваются только кандидаты с реальным опытом. Проект серьёзный и времени на обучение нет. В заявке укажите ссылку на ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад
[b]Тематика - написание текстов, написание статей, копирайт[/b] Описание: Требуется написание Технического задания для мобильного приложения. Просьба указать цену за среднее ТЗ, а также обязательно выслать в ЛИЧНЫЕ сообщения примеры сделанных вами ТЗ. ТАк же в заявке укажите свой скайп.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
[b]Тематика: мобильны приложения, приложения под ios[/b] Описание: Есть несложный проект на IOS, всего 3 экрана, сервер готов. Ищем новичка, можно без опыта, выбираем по цене. От вас скайп.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт8 лет назад
[b]Тематика: Разработка веб-сайтов/веб-приложений[/b] Планируется куча устройств, которые через MQTT передают данные о своем состоянии на сервер, дальше все собранные данные надо визуализировать посредством WEB пользователям. данные – бинарные (да/нет), integer. данные собираются от разных датчиков. Иногда в обратную сторону ...Базы данных3 заявкиЗакрыт8 лет назад