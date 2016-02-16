Визуализация группы параметров от устройств

Тематика: Разработка веб-сайтов/веб-приложений

Планируется куча устройств, которые через MQTT передают данные о своем состоянии на

сервер, дальше все собранные данные надо визуализировать посредством

WEB пользователям.

данные – бинарные (да/нет), integer.

данные собираются от разных датчиков.

Иногда в обратную сторону от сервера к устройствам тоже что-то может идти (редко)

В идеале хочется сразу закрыть все вопросы, но обсуждается и закрытие частей.

1. написать сервис, запущенный на сервере, собирающий по протоколу MQTT данные и пищущий в БД

2. спроектировать БД для хранения собираемых данных

3. отобразить все объекты (стационарые) на интерактивной карте. т.е. при

наведении на кратке на объект должно появляться окно с кратким

состоянием объекта с возможностью перехода на полный статус объекта.

карта не яндекс, а какая-то открытая (предлагайте)

4. отобразить для пользователя все объекты в виде таблицы с возможностью сортировки

5. реализовать журнал событий по объектам с возможностью обработки этих событий.

6. реализовать формирование отчетов по данным из БД на экран, в pdf и/или xls

7. реализовать выгрузку событий через xml

8. реализовать систему доступа пользователей и разграничения их прав.

Для более предметного разговора хочется сразу услышать ваши предложения по

используемым технологиям и оценку трудоемкости проекта (по пунктам).

Если про mqtt ни разу не слышали, то не страшно.