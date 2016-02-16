Необходимо написать импорт и обработку значений из таблицы .xls в базу данных. Данные импортировать надо в одну таблицу, данных порядка 100-200 тысяч строк, поэтому импортировать данные нужно частями, желательно возможность загрузки архива с последующей распаковкой и импортом. ...
Хранимые процедуры для My Sql
Необходимо написать две хранимые процедуры для в My Sql.
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