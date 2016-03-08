База данных - поступления и расходы по счетам компании

Добрый день, Эдуард.

Нам необходима простая база в MS Access, сводная ведомость поступлений и расходов по разным счетам группы компаний.

В приложенном файле пример того, как она ведется сейчас, но т.к. счетов много и становится больше, в Excel это делать все неудобнее.

Вот что нам необходимо:

База данных в MS Access – сводная ведомость расчетных счетов

Меню базы:

1. Добавить новый счет

2. Приход

3. Расход

4. Отчет по остаткам на счетах на текущую дату

5. Отчет по оборотам за последние 30 дней

6. Отчет по оборотам за период

7. Таблица счета

1. Добавить новый счет

Открывается форма, с возможностью внесения следующих параметров:

- Название счета

- Остаток на счете на текущую дату

Далее он попадает в базу, новый счет.

2. Приход

Форма со следующими параметрами:

- дата

- счет прихода (подгружается список счетов)

- от кого пришло (либо из списка счетов, либо новая запись (не обязательно наш счет, может быть сторонний контрагент)

- сумма

- документ (например, договор № 2 от 01.01.2016)

3. Расход

Форма со следующими параметрами:

- дата

- счет расхода (подгружается список счетов)

- кому ушло (либо из списка счетов, либо новая запись)

- сумма

- документ (например, договор № 2 от 01.01.2016)

4. Отчет по остаткам на счетах на текущую дату

Выгружается отчет-таблица, с двумя колонками (наименование счета, остаток на текущую дату),

где перечислены все счета базы с остатками на текущую дату.

5. Отчет по оборотам за последние 30 дней

Выгружается отчет-таблица,, с тремя колонками (наименование счета, сумма прихода за последние 30 дней, сумма расхода за последние 30 дней)

6. Отчет по оборотам за период

Сначала открывается форма, где можно выбрать счет/либо все счетаи период (например, с 01.01.2016 по31.01.2016)

Выгружается отчет-таблица, с тремя колонками (наименованиесчета, сумма прихода за период, сумма расхода за период).

7. Таблица счета

Сначала открывается форма, где можно выбрать счет.

Далее выгружается таблица выбранного счета за весь периодвнесения данных, с 5 колонками (дата, контрагент, приход, расход, документ), в конце таблицы сальдо (приход – расход).