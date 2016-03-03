Написание ТЗ для мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки181 просмотр

Тематика - написание текстов, написание статей, копирайт

Описание:

Требуется написание Технического задания для мобильного приложения.

Просьба указать цену за среднее ТЗ, а также обязательно выслать в ЛИЧНЫЕ сообщения примеры сделанных вами ТЗ.

ТАк же в заявке укажите свой скайп.

Написание статей
9 лет назад
apfelka
28 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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