Приложение для андроид интернет магазин.

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт13 заявок263 просмотра

Нужно приложение - витрина интернет магазина с возможностью заказа, корзиной.

Товары с характеристиками! В корзине нужно тоже характеристики учитывать. 

Товары отдаю фидом, могу в xml могу в json.

Обратно post запрос включающий данные покупателя и заказ с позициями.

Я вот думаю, может проще взять http://myapptemplates.com/product/glam-android-app-template/# и допилить?

Пример xml оффера в файле.

Android
9 лет назад
glz
48 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

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