Добрый день. Необходимо разработать таскменеджер для Android начиная с KitKat, а также, возможно веб-сервиса для нее. Дизайн готов. Работа через СБС, оплата разбита по релизам. Если нужно, можем обсудить другие условия работы. ...
Приложение для андроид интернет магазин.
Нужно приложение - витрина интернет магазина с возможностью заказа, корзиной.
Товары с характеристиками! В корзине нужно тоже характеристики учитывать.
Товары отдаю фидом, могу в xml могу в json.
Обратно post запрос включающий данные покупателя и заказ с позициями.
Я вот думаю, может проще взять http://myapptemplates.com/product/glam-android-app-template/# и допилить?
Пример xml оффера в файле.
Заявки фрилансеров
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ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1rVyQSpWqPhA3Df8V6R0p4-4afJoxEMSuZqFJp2CY6wE/edit?usp=sharing Прошу вопросы, а если вопросов нет - предложения прошу в формате: 1. Срок 2. Стоимость 3. Ваши релевантные работы Если по сроку и стоимости есть варианты ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен9 лет назад
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