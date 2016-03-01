Добрый день. Необходимо разработать таскменеджер для Android начиная с KitKat, а также, возможно веб-сервиса для нее. Дизайн готов. Работа через СБС, оплата разбита по релизам. Если нужно, можем обсудить другие условия работы. ...
Node.js программер для такси апки
Ищем кодера нода для такси апки.
Написать нужно диспечерскую часть пасажира и водителя.
Пасажир видит списки водителей онлайн.
Пас выбирает водителей.
Водители принимают вызов или отказ.
Пас и водила нашли друг друга.
Водила едет а пас видит
Водила приехал а пасу сообщение
Водила и пас поехали и приехали в пункт назначения.
Друг друга оценили.
Всё.
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