Node.js программер для такси апки

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Закрыт4 заявки175 просмотров

Ищем кодера нода для такси апки.

Написать нужно диспечерскую часть пасажира и водителя.

Пасажир видит списки водителей онлайн.

Пас выбирает водителей.

Водители принимают вызов или отказ.

Пас и водила нашли друг друга.

Водила едет а пас видит

Водила приехал а пасу сообщение

Водила и пас поехали и приехали в пункт назначения. 

Друг друга оценили.

Всё.

Node.js
9 лет назад
makarivan2015
Иван 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров