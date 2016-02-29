Мобильное приложение "Программа лояльности"

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Есть несколько сетей супермаркетов, у каждой из них своя программа лояльности 

Но нужно объединить  все три сети супермаркета в одном приложении (под АНДРОИД), состоящее из двух частей - мобильное приложение и серверную часть.

Серверная часть есть. необходимо создать САМО мобильное приложение

Это мобильное приложение начисляет бонус за потраченные деньги в любом из супермаркетов сети,

Последовательность действий:

- Юзер сканирует  чек через мобильное приложение

- Происходит отправка чека на сервер, 

- Администратор получает этот чек и вручную вводит данные в систему  (либо приложение) распознает заплаченную по чеку

- Система вычисляет бонус и начисляет его пользователю на счет

- Пользователь может аккумулированные бонусы через приложение потратить на мобильную связь (или билеты  в кино)

От Вас нужны сроки и стоимость создания приложения

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с уважением, Андрей

Android
9 лет назад
kovalan
47 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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