Мобильное приложение "Программа лояльности"

Есть несколько сетей супермаркетов, у каждой из них своя программа лояльности

Но нужно объединить все три сети супермаркета в одном приложении (под АНДРОИД), состоящее из двух частей - мобильное приложение и серверную часть.

Серверная часть есть. необходимо создать САМО мобильное приложение

Это мобильное приложение начисляет бонус за потраченные деньги в любом из супермаркетов сети,

Последовательность действий:

- Юзер сканирует чек через мобильное приложение

- Происходит отправка чека на сервер,

- Администратор получает этот чек и вручную вводит данные в систему (либо приложение) распознает заплаченную по чеку

- Система вычисляет бонус и начисляет его пользователю на счет

- Пользователь может аккумулированные бонусы через приложение потратить на мобильную связь (или билеты в кино)

От Вас нужны сроки и стоимость создания приложения

На все вопросы отвечу

с уважением, Андрей