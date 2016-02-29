Интегрировать Api переводчика яндекса|bing|google в мобильный APP

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки136 просмотров

Добрый день, 

задача подразумевает подбор и выполнение наиболее оптимального варианта создания мобильного приложения (iOS|android), с внедрением API перерводчика. 

есть 2 сценария выполнения работы:

1) создания приложения "с нуля"

2) внедрение Api в готовый шаблон

AndroidiOS
9 лет назад
arteminamerica
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров