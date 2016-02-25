Доработка приложения под андроид

Добрый день , уважаемые фрилансеры!

Техническое задание.

1. Добавить PageViewController (с точками) для первоначального обучения пользователя приложения. Буквально 5 пять картинок. Показываться этот PageViewController должен только, если пользователь устанавливает приложение в первый раз.

2. Нужно добавить меню выбора города после обучающего PageViewController. Городов должно быть два: Уфа и Москва. Опять же показываться выбор города должен только, если пользователь устанавливает приложение в первый раз.

3. Исходя из города, в меню настроек должен появиться пункт о том, какой город выбрал пользователь и возможность изменения этого параметра.

4. Исходя из выбора города должен измениться конфиг приложения, а именно должны быть изменены пункты меню и ссылки для парсинга новостей с сайта исходя из выбора города. То есть для Москвы это будут одни ссылки и названия пунктов меню, для Уфы - другие названия пунктов меню и другие ссылки.

5. Все строчки кода, что были добавлены должны быть отмечены для того, чтобы их сразу можно было увидеть, что именно и где добавлено. Например: // begin new code 1 march //end new code 1 march

6. Код должен работать на платформах > Android 5.0